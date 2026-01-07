Взрыв гранаты произошел в подмосковном Подольске

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 84 0

По предварительным данным, в результате инцидента погиб человек.

Взрыв на улице Юбилейной в Подольске

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В подмосковном Подольске произошел взрыв, в результате которого, по предварительным данным, есть погибший. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

По предварительной информации, местные жители вызвали полицию и Росгвардию, заметив мужчину с гранатой.

«Затем произошел взрыв», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают экстренные службы. Проводится проверка информации о возможном наличии других взрывных устройств в районе ЧП.

Ранее, в декабре 2025 года в результате взрыва во дворе дома в подмосковных Химках погиб подросток, еще один несовершеннолетний и женщина получили ранения. Причиной тогда также стало неосторожное обращение с взрывным предметом.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что взрыв БПЛА убил мужчину в Белгородской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:20
Группа юных регбистов отравилась на тренировке в Сочи
17:09
«Под видом заботы»: Дуров обвинил ЕС в атаке на частную жизнь
16:53
Испытывающие стресс крысы расслабляются с помощью каннабиса — исследование
16:33
Растущая тоска: принц Гарри намерен покинуть США и расстаться с Меган Маркл
16:10
Лисы, совы, ласки: каких диких животных можно увидеть зимой в столице
15:55
Взрыв гранаты произошел в подмосковном Подольске

Сейчас читают

В Пермском крае в крушении частного вертолета погибли два человека
Звезда «Очень страшного кино» Джейн Трка умерла на 63-м году жизни
В Японии зафиксировали 33 афтершока после землетрясения в Симанэ
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео