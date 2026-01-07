Взрыв гранаты произошел в подмосковном Подольске

В подмосковном Подольске произошел взрыв, в результате которого, по предварительным данным, есть погибший. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

По предварительной информации, местные жители вызвали полицию и Росгвардию, заметив мужчину с гранатой.

«Затем произошел взрыв», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают экстренные службы. Проводится проверка информации о возможном наличии других взрывных устройств в районе ЧП.

Ранее, в декабре 2025 года в результате взрыва во дворе дома в подмосковных Химках погиб подросток, еще один несовершеннолетний и женщина получили ранения. Причиной тогда также стало неосторожное обращение с взрывным предметом.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что взрыв БПЛА убил мужчину в Белгородской области.

