Взрыв гранаты произошел в подмосковном Подольске
По предварительным данным, в результате инцидента погиб человек.
В подмосковном Подольске произошел взрыв, в результате которого, по предварительным данным, есть погибший. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.
По предварительной информации, местные жители вызвали полицию и Росгвардию, заметив мужчину с гранатой.
«Затем произошел взрыв», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работают экстренные службы. Проводится проверка информации о возможном наличии других взрывных устройств в районе ЧП.
Ранее, в декабре 2025 года в результате взрыва во дворе дома в подмосковных Химках погиб подросток, еще один несовершеннолетний и женщина получили ранения. Причиной тогда также стало неосторожное обращение с взрывным предметом.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что взрыв БПЛА убил мужчину в Белгородской области.
