Indy100: Мужчина купил старый сейф за 500 долларов и нашел в нем миллионы

В США мужчина приобрел складское помещение всего за 500 долларов (около 40 тысяч рублей) и обнаружил внутри сейф с 7,5 миллиона долларов наличными (около 587 миллионов рублей). Необычную историю рассказал аукционист Дэн Дотсон, передает Indy100.

Покупка вслепую на аукционе

Склад был куплен на аукционе, где продают помещения, не использовавшиеся как минимум три месяца. Участники торгов делают ставки, не зная, что находится внутри.

По словам Дотсона, подобные аукционы регулярно приносят сюрпризы — от старых автомобилей до редких коллекционных вещей, но этот случай стал исключительным.

Как рассказал аукционист, мужчина узнал о находке случайно.

«Пожилая азиатка за соседним столиком все время смотрела на меня так, будто хотела что-то сказать. В конце концов она подошла и сказала, что ее муж работает с парнем, который купил у меня лот за 500 долларов и нашел внутри сейф», — рассказал Дотсон.

Сейф, который обычно пуст

По словам аукциониста, покупатель сначала попытался открыть сейф самостоятельно, но безуспешно. Тогда он пригласил специалиста по взлому замков. Находка поразила даже опытного аукциониста.

«Они вызвали второго человека, и когда тот открыл его… внутри сейфа, который обычно пуст, на этот раз было 7,5 миллионов долларов наличными», — сказал Дотсон.

Откуда деньги

Происхождение наличных остается неизвестным. По словам Дотсона, возможны самые разные версии.

«Кредитная карта перестала работать, срок ее действия истек, они уехали, возможно, человек попал в тюрьму… кто знает, что это было», — предположил он.

Никаких дополнительных подробностей о владельце денег или их дальнейшей судьбе аукционист не сообщил.

