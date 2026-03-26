Пожары из-за обстрелов вспыхнули в иранском Мешхеде

Эфирная новость 51 0

В момент атаки многие жители находились у мавзолея имама Резы — крупнейшей мечети в республике.

Фото, видео: Reuters/Amr Abdallah Dalsh; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране

Новая волна атак на иранские населенные пункты. Под ударом оказался Мешхед — второй по величине город в стране. В момент обстрела многие жители находились на площади у мавзолея имама Резы — крупнейшей мечети в республике. Пришедшие на вечернюю молитву смотрели, как в небе работает ПВО. В некоторых районах после падения ракет вспыхнули пожары.

Обстрелы иранской инфраструктуры, в частности территории АЭС «Бушер», не остаются без внимания Москвы. В Кремле подтвердили, что представителям МАГАТЭ передана вся имеющаяся информация о ситуации на атомной станции. Проинформирован и Вашингтон. При этом в «Росатоме» отметили, что основной персонал, который работал на АЭС, уже эвакуирован.

Ранее Иран разрешил проход через Ормузский пролив судам из дружественных стран, включая Россию, Китай, Индию, Ирак и Пакистан. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, слова которого приводит агентство Tasnim.

По словам главы иранского внешнеполитического ведомства, Тегеран не видит оснований для разрешения прохода через стратегически важную водную артерию судам из враждебных государств.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
26 мар
Трамп: США ничего не нужно от НАТО
26 мар
«Враги извлекут урок»: Иран намерен диктовать свои условия на Ближнем Востоке
26 мар
Погиб командующий ВМС КСИР после удара Израиля по югу Ирана
26 мар
Американцы спрогнозировали продолжительность войны в Иране
26 мар
«Нас обманули дважды»: почему Иран отказывается от переговоров с США
26 мар
Глава МИД Ирана Арагчи: никаких переговоров с Вашингтоном не ведется
26 мар
WSJ: Трамп хочет завершить конфликт с Ираном в ближайшие недели
26 мар
ВС Ирана заявили об уничтожении всех военных баз США на Ближнем Востоке
26 мар
Иран разрешил проход через Ормузский пролив судам из дружественных стран
25 мар
Два сценария для Ближнего Востока: какое будущее ждет Иран, Израиль и США
+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
80.72
-0.24 93.81
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:07
«Те же грабли»: Набиуллина о развитии экономики за счет карманов граждан
16:59
Ракова анонсировала новый подход в подготовке медсестер
16:48
Переживал из-за долгов и внешности: тело мужчины обнаружили в тире в Красноярске
16:38
Солнце или снег? Какой будет погода на Пасху 2026
16:27
Кравцов: колледжи готовят кадры под реальные запросы рынка
16:20
Пока дочь лечится: мать Лерчек открыла косметический бизнес

Сейчас читают

Умер заслуженный артист России Петр Складчиков
Ученик школы в Челябинске выстрелил в лицо одноклассницы: что известно
Возвращение в Хогвартс: вышел трейлер сериала о Гарри Поттере
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео