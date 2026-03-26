Напавший на челябинскую школу и раненная им девочка лежат в одной больнице

Напавший на школу в Челябинске подросток и раненная им девочка лежат в одной больнице. Об этом 5-tv.ru сообщила заместитель министра образования и науки региона Светлана Калимуллина.

«И мальчик, и девочка госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь», — рассказала замминистра.

Все учащиеся второй смены переведены на дистанционное обучение, в школе работают правоохранители.

Ранее стало известно, что подросток ворвался в школу в Челябинске с арбалетом, перцовым баллончиком и сигнальным пистолетом, выстрелив однокласснице в лицо.

Очевидцы рассказывали 5-tv.ru, что парень использовал доработанное оружие из детских магазинов. Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям «Покушение на убийство двух или более лиц», «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан».

