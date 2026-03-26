Напавший на челябинскую школу и раненная им девочка лежат в одной больнице

Все занятия в учебном заведении приостановлены, ученики переведены на дистант.

Напавший на школу в Челябинске подросток и раненная им девочка лежат в одной больнице. Об этом 5-tv.ru сообщила заместитель министра образования и науки региона Светлана Калимуллина.

«И мальчик, и девочка госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь», — рассказала замминистра.

Все учащиеся второй смены переведены на дистанционное обучение, в школе работают правоохранители.

Ранее стало известно, что подросток ворвался в школу в Челябинске с арбалетом, перцовым баллончиком и сигнальным пистолетом, выстрелив однокласснице в лицо.

Очевидцы рассказывали 5-tv.ru, что парень использовал доработанное оружие из детских магазинов. Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям «Покушение на убийство двух или более лиц», «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан».

Последние новости

17:13
Зашла слишком далеко: 59% американцев осудили войну США с Ираном
17:07
«Те же грабли»: Набиуллина о развитии экономики за счет карманов граждан
16:59
Ракова анонсировала новый подход в подготовке медсестер
16:48
Переживал из-за долгов и внешности: тело мужчины обнаружили в тире в Красноярске
16:38
Солнце или снег? Какой будет погода на Пасху 2026
16:27
Кравцов: колледжи готовят кадры под реальные запросы рынка

Сейчас читают

Умер заслуженный артист России Петр Складчиков
Ученик школы в Челябинске выстрелил в лицо одноклассницы: что известно
Возвращение в Хогвартс: вышел трейлер сериала о Гарри Поттере
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео