В Крыму пропавшая после свидания 17-летняя студентка была найдена убитой

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Незадолго до исчезновения она познакомилась с юношей из соседнего села.

Насколько знакомства через сайты безопасны

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В Крыму пропавшая 4 января 17-летняя студентка Эльвина Кравченко была найдена убитой. По подозрению в совершении преступления задержан молодой человек, с которым у нее было свидание накануне исчезновения. Об это сообщает Voice.

Девушка проживала в селе Марьино обучалась в Джанкойском профессиональном техникуме. Как уточняется, 1 января она отметила сразу два события — Новый год и свое 17-летие. А через три дня она пропала. Незадолго до исчезновения Кравченко познакомилась с юношей из соседнего села через интернет-сообщество «Дайвинчик».

После их свидания девушка перестала выходить на связь. Информация о пропаже несовершеннолетней была опубликована поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт». К поискам подключились волонтеры, правоохранители и местные жители — проверялись медицинские учреждения, опрашивались очевидцы, ориентировки размещались в общественных местах.

Позднее тело девушки было обнаружено. По подозрению в убийстве задержан 21-летний молодой человек Дмитрий П., с которым Кравченко встречалась в день исчезновения.

По предварительным данным, он предложил девушке прокатиться на минивэне. Во время поездки между ними произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый, предположительно, задушил студентку, а затем попытался скрыть следы преступления.

