Двигаться вперед: психолог о том, как избежать разочарования после Нового года

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Традиционно время перед зимними праздниками считается периодом подведения итогов и построения планов на будущее.

Как избежать разочарования после новогодних праздников

Фото: 5-tv.ru

Психолог Дарья Якуба: итоги прошлого года не должны быть поводом для самокритики

После новогодней ночи многие люди надеются на значительные улучшения в своей жизни, однако испытывают сильное разочарование, если так ничего и не происходит. В беседе с Газета.ру психолог Дарья Якуба рассказала, как этого избежать.

Эксперт отметила: всегда следует сохранять позитивный настрой. Подводя итоги прошлого года, как уточнила Якуба, человек может не только взглянуть со стороны на свою жизнь, но и разобраться, где нужно что-то поменять. Очень важно, чтобы данный процесс не превратился в жесткую самокритику.

В это время необходимо определиться с приоритетами и задачами на ближайшее будущее, а также начать не спеша их реализовывать. По словам психолога, на пути к целям у человека порой возникает чувство страха, а планы кажутся невыполнимыми. Чтобы справиться с этим чувством, следует разделить одну задачу на несколько частей. Кроме того, стоит находить время для отдыха. Благодаря таким действиям, со временем перемены в жизни станут ощутимы.

По словам психолога, важно, анализируя итоги прошедшего года, обращать внимание не только на большие достижения и какие-то трудности, но и на, казалось бы, незаметные позитивные моменты. Например, теплые слова поддержки от близкого человека могут стать источником вдохновения, который поможет двигаться вперед.

Ранее 5-tv.ru писал, как пережить Новый год и не выгореть.

