Канатную дорогу «Фристайл» в Шерегеше закрыли по техническим причинам

На горнолыжном курорте «Шерегеш» в Кемеровской области приостановлена работа одной из ключевых канатных дорог. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу курорта.

Канатная дорога «Фристайл», расположенная в секторе А курорта, закрыта на неопределенный срок по техническим причинам. По данным издания «Московский комсомолец Кузбасс», причиной остановки стал пожар.

«Сгорела крыша на площади 70 квадратных метров, обгорело электрооборудование внутри здания на площади 10 квадратных метров», — уточняется в сообщении.

Специалисты экстренных служб и представители курорта уже работают на месте, устанавливая точные причины возгорания и оценивая масштаб ущерба.

На данный момент не сообщается, когда подъемник сможет возобновить работу. Гостям курорта рекомендовано уточнять информацию о доступных маршрутах подъема на официальных ресурсах «Шерегеша».

