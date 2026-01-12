Канатную дорогу «Фристайл» в Шерегеше закрыли по техническим причинам

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 22 0

Причина — возгорание в здании.

Канатную дорогу в Шерегеше закрыли после пожара

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Зимин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На горнолыжном курорте «Шерегеш» в Кемеровской области приостановлена работа одной из ключевых канатных дорог. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу курорта.

Канатная дорога «Фристайл», расположенная в секторе А курорта, закрыта на неопределенный срок по техническим причинам. По данным издания «Московский комсомолец Кузбасс», причиной остановки стал пожар.

«Сгорела крыша на площади 70 квадратных метров, обгорело электрооборудование внутри здания на площади 10 квадратных метров», — уточняется в сообщении.

Специалисты экстренных служб и представители курорта уже работают на месте, устанавливая точные причины возгорания и оценивая масштаб ущерба.

На данный момент не сообщается, когда подъемник сможет возобновить работу. Гостям курорта рекомендовано уточнять информацию о доступных маршрутах подъема на официальных ресурсах «Шерегеша».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в элитном жилом комплексе Стамбула взорвалась доставленная курьером посылка. Есть пострадавшие, территория жилого комплекса была оцеплена полицией.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:11
С новым снегом: осадки в Москве продлятся до конца недели
11:11
Смерть питомца безнаказанной не останется: как привлечь ветклинику к ответственности
10:58
Канатную дорогу «Фристайл» в Шерегеше закрыли по техническим причинам
10:43
В Крыму пропавшая после свидания 17-летняя студентка была найдена убитой
10:35
В элитном жилом комплексе Стамбула взорвалась доставленная курьером посылка
10:24
ФСБ предотвратила планировавшийся Киевом теракт на ж/д мосту в Пермском крае

Сейчас читают

«Вообще катастрофа»: Денис Клявер рассказал, почему расстался с Евой Польной
В Польше появился на свет пьяный ребенок
СК ищет за границей бывшую супругу и сына пропавшего в тайге Усольцева
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео