Россияне стали чаще страховать себя и детей от травм

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Рост популярности полисов связан с осознанием дороговизны лечения.

Насколько выросло число купленных россиянами страховок

Фото: © РИА Новости/Александр Кондратюк

Бизнесмен Остудин: число купленных страховок от травм выросло

Россияне стали на 40% активнее страховать себя от травм, полученных во время занятий спортом. Об этом Газета.ру сообщил предприниматель и эксперт по страхованию Ярослав Остудин, проанализировав рынок за последние два года.

«Россияне все чаще страхуют себя от травм во время тренировок в тренажерном зале и занятий в спортивных секциях. Родители также все активнее оформляют полисы для детей, занимающихся в спортивных школах и кружках», — отметил Остудин.

По его словам, пик спроса приходится на апрель, как подготовку к сезонным активностям, и на сентябрь, а летом количество оформленных полисов снижается.

Эксперт пояснил сдвиг в сознании потребителей: если раньше страховку покупали в основном профессиональные спортсмены для допуска к соревнованиям, то теперь люди осознали финансовые риски.

«Россияне сообразили, что лечение после неудачной утренней пробежки может влететь в десятки тысяч рублей, вот и «страхуются», — сказал Остудин.

Он привел пример, что полис стоимостью около 700 рублей в месяц может покрыть лечение серьезного вывиха.

Спрос расширился и на экзотические виды спорта: теперь можно застраховаться при занятиях сапсерфингом, спелеологией, бразильским джиу-джитсу и даже стрельбой из арбалета. Это свидетельствует о растущей популярности разнообразного активного отдыха среди населения.

