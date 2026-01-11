Названа сумма долга, при которой приставы могут изъять имущество у россиян

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Задолженность можно погасить в любой момент, и если к тому моменту имущество не было реализовано, его вернут.

При каком долге судебные приставы могут изъять имущество

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Судебные приставы могут изъять имущество при долге размером в три тысячи рублей

Судебные приставы могут арестовать и изъять имущество, если у гражданина имеется долг свыше трех тысяч рублей. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал председатель общественного совета при Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России Владимир Гуреев, опираясь на действующее законодательство.

Помимо этого, гражданин, имеющий задолженность, вправе в любой момент ее погасить на добровольной основе. Если к тому моменту имущество не было реализовано в рамках исполнительного производства, то его вернут.

Если россиянин не оплатил долг добровольно, то он будет обязан оплатить и исполнительский сбор в размере 12% от взыскаемой суммы.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, регулярные переводы денежных средств могут заинтересовать сотрудников налоговой службы. К подозрительным транзакциям относятся, к примеру, поступления за сданное в аренду имущество.

Штрафы за неуплату или недоплату налога могут варьироваться от 20% до 40% от недоплаченной суммы в зависимости от наличия умысла

