Стало известно, сколько будет стоить доллар в феврале

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Аналитик Арронет дал прогноз, исходя из возможной инфляции.

Сколько доллар будет стоить в феврале

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

В феврале 2026 года курс доллара может колебаться в пределах 73–82 рублей

Американская валюта (доллар) может торговаться в диапазоне 73–82 рубля, а евро — от 92 до 98 рублей. Об этом Газета.ру сообщил главный аналитик «Инго Банка» Петр Арронет.

«В феврале причины влияния на валютные курсы останутся такими же. Но дальнейший рост иностранных валют в этот период во многом будет зависеть от эффекта влияния индексации НДС на инфляцию», — пояснил эксперт.

Он отметил, что если недельная инфляция останется стабильной или снизится, это может способствовать постепенному ослаблению рубля после его укрепления в январе.

По словам аналитика, в первом месяце года рублю будут помогать продажи валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ), поступления от экспортеров, геополитический оптимизм и ожидания сохранения ключевой ставки ЦБ. Курс юаня, по прогнозу Арронета, в феврале составит 10,8–11,3 рубля.

Напомним, что по состоянию на 9 января доллар торговался выше 78,3 рубля, а евро — выше 91,8 рубля. С начала 2025 года рубль укрепился к основным валютам на 13–23%.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что предприниматель Илон Маск «сломал» систему налоговой службы США суммой платежа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

