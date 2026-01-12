Четверо взрослых и двое детей найдены мертвыми в квартире в Саратовской области

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 22 0

Тела шести человек обнаружили в Балакове.

Как погибли шесть человек в Бвалакове

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Тела шести человек были обнаружены 12 января в квартире одного из жилых домов на улице Академика Жук в городе Балаково Саратовской области. Об этом сообщает СК по Саратовской области.

В ведомстве уточнили, что среди погибших находились 45-летняя женщина и 50-летний мужчина, а также их двое сыновей в возрасте девяти и четырех лет.

«Обнаружены тела шести человек, среди которых 45-летняя женщина и 50-летний мужчина и их двое малолетних сыновей — девяти и четырех лет», — рассказали в следственном управлении.

Личности еще двух погибших на данный момент устанавливаются. Следователи продолжают работу на месте происшествия и проводят необходимые процессуальные действия.

По предварительной версии, причиной гибели людей могло стать отравление угарным газом. Точная причина смерти будет определена после проведения судебно-медицинских экспертиз.

По факту произошедшего следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Четверо взрослых и двое детей найдены мертвыми в квартире в Саратовской области
