Психолог назвала главные причины увлечения селфхармом у подростков

Психолог Воеводина: чувство вины — главная причина селфхарма у подростков
Чувство вины — главная причина увлечения селфхармом (намеренным повреждением тела, шрамированием. — Прим. ред.). Клинический психолог Жанна Воеводина объяснила 5-tv.ru, какие сильные эмоции и внутренние конфликты заставляют ребенка причинять себе вред.
Родитель, обнаруживший у ребенка следы самоповреждений, в первую очередь задается вопросом «почему?» Понимание причин — это первый шаг к тому, чтобы перестать винить себя и начать адекватно помогать.
Выпуск невыносимых эмоций
Чаще всего селфхарм — это способ справиться с эмоциональной бурей, с которой подросток не в состоянии совладать другими методами.
«Причина, по которой ребенок может наносить себе повреждения — это выпустить сильные эмоции: гнев, тревогу, грусть», — говорит психолог.
Физическая боль на время заглушает душевную, давая иллюзию облегчения.
«У него проходит адаптация с внешним миром, с реакцией на себя и других. И он мучается, проживает те или иные эмоции, состояния», — объясняет специалист.
Наказание за чувство вины
Иногда причинение себе вреда — это форма самонаказания. Подросток может испытывать сильнейшее чувство вины, стыда или собственной «плохости», и физическая боль становится способом искупить эти мнимые проступки.
Попытка вернуть контроль и почувствовать что-то
В период, когда все вокруг кажется хаотичным и неподконтрольным, а внутри — пустота и оцепенение, самоповреждение становится тем действием, которое подросток может полностью контролировать. Оно помогает «почувствовать что-то», вырваться из состояния эмоционального онемения.
Когда это перерастает в зависимость
Эксперт предупреждает, что если практика продолжается долго, это может быть уже сформированная зависимость от облегчения, которую приносят самоповреждения. Тело и психика привыкают к этому способу снятия напряжения, и отказаться от него без профессиональной помощи становится крайне сложно.
Кто может помочь?
С такими глубокими внутренними проблемами не справиться в одиночку или только силами семьи. Нужен специалист, который умеет работать с этим.
«Это могут быть психологи, психотерапевты, детские психиатры… важно, чтобы они знали нюансы этих тревожных расстройств и симптоматику», — резюмирует психолог.
Задача родителя — не стать диагностом, а стать проводником и опорой на пути ребенка к этому специалисту.
