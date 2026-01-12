«Оснований нет»: Роскомнадзор о разблокировке платформы Roblox

Компания заявляла о готовности к корректировке своей продукции под законодательство России.
У Роскомнадзора нет оснований для снятия блокировки с платформы Roblox
У Роскомнадзора нет причин для снятия блокировки с платформы для видеоигр Roblox. Об этом 5-tv.ru сообщили в ведомстве.
«В настоящее время оснований для разблокировки платформы Roblox нет», — уточнили в организации.
Разработчики платформы после того, как на сервис наложили ограничения заявляли о готовности пересмотреть процессы модерации контента, чтобы сделать его удовлетворяющим требованиям законодательства и восстановить работу в России.
Если компания действительно пересмотрит отношение к контенту, то Роскомнадзор готов к диалогу и с этой платформой, и с любым другим сервисом, ответили в ведомстве.
Доступ к Roblox заблокировали на территории России 3 декабря из-за распространения запрещенных в стране материалов.
