Специальный статус: за покупку какой компьютерной игры грозит пять лет тюрьмы

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 16 0

Запрещенный шутер переполнен агрессивным русофобским контентом.

Какая компьютерная игра запрещена в РФ

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Юрист Хаминский: за покупку игры S.T.A.L.K.E.R. грозит пять лет тюрьмы

За приобретение игры сери S.T.A.L.K.E.R. украинской компании GSC Game World* можно сеть в тюрьму на пять лет. О том, что может привести к таким последствиям российских геймеров, изданию Life.ru рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Компания, производящая данную серию компьютерных игр, была признана на территории России нежелательной. То есть теперь у этой фирмы специальный статус, присваемый за представление угрозы основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности России, уточнил юрист.

Он подчеркнул, что статус нежелательной организации накладывает ограничения и на саму компанию, и на россиян. То есть в РФ запрещена деятельность как материнского, так и дочерних подразделений фирмы, перевод денежных средств через российские банки, а также распространение материалов.

Последние два пункта важны для наших геймеров. Так как за финансирование и распространение контента граждане РФ тоже несут ответственность. А публикация ссылок на сайт GSC Game World или покупка их игр уже является нарушением законодательства, уточнил Хаминский.

В большинстве случаев, если гражданина уличают в деятельности нежелательной организации, то он несет административную ответственность. А наказание предусматривает штраф до 15 тысяч рублей. При повторе данного правонарушения в течение года административная ответственность заменяется уголовной, отметил юрист.

Однако есть нюанс. За финансирование, а покупка именно так и рассматривается, наступает сразу уголовная ответственность. В случае признания вины судом, назначается наказание до пяти лет лишения свободы.

Конкретно GSC Game World была признана нежелательно организацией, потому что занимается финансированием ВСУ и формированием «образа России как «государства-агрессора» в своих играх, которые наполнены «агрессивным русофобским контентом».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сразу три штата США подали в суд на Roblox за игры с сексуализированным контентом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

*- признана в РФ нежелательной организацией.

+2° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
77.96
0.50 90.59
0.74
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:49
«Дождался 18-летия»: Дана Борисова назвала 35-летнего парня дочери «сексуально расплывчатым»
14:38
Специальный статус: за покупку какой компьютерной игры грозит пять лет тюрьмы
14:14
Певцу Владу Соколовскому угрожают похищением трехлетнего сына
14:10
«Уже погрузилась в болото»: Дана Борисова о пристрастии Анастасии Волочковой
14:05
В нескольких регионах России зафиксирована вспышка «гонконгского гриппа»
13:56
Не у своего парня: как дочь Борисовой проснулась в кровати известной персоны

Сейчас читают

МЧС эвакуирует жильцов дома в Москве после отравления мужчины ядом от тараканов
Была необходима: Путин дал первые комментарии о встрече с Уиткоффом в Москве
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 декабря, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео