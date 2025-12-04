Специальный статус: за покупку какой компьютерной игры грозит пять лет тюрьмы

Юрист Хаминский: за покупку игры S.T.A.L.K.E.R. грозит пять лет тюрьмы

За приобретение игры сери S.T.A.L.K.E.R. украинской компании GSC Game World* можно сеть в тюрьму на пять лет. О том, что может привести к таким последствиям российских геймеров, изданию Life.ru рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Компания, производящая данную серию компьютерных игр, была признана на территории России нежелательной. То есть теперь у этой фирмы специальный статус, присваемый за представление угрозы основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности России, уточнил юрист.

Он подчеркнул, что статус нежелательной организации накладывает ограничения и на саму компанию, и на россиян. То есть в РФ запрещена деятельность как материнского, так и дочерних подразделений фирмы, перевод денежных средств через российские банки, а также распространение материалов.

Последние два пункта важны для наших геймеров. Так как за финансирование и распространение контента граждане РФ тоже несут ответственность. А публикация ссылок на сайт GSC Game World или покупка их игр уже является нарушением законодательства, уточнил Хаминский.

В большинстве случаев, если гражданина уличают в деятельности нежелательной организации, то он несет административную ответственность. А наказание предусматривает штраф до 15 тысяч рублей. При повторе данного правонарушения в течение года административная ответственность заменяется уголовной, отметил юрист.

Однако есть нюанс. За финансирование, а покупка именно так и рассматривается, наступает сразу уголовная ответственность. В случае признания вины судом, назначается наказание до пяти лет лишения свободы.

Конкретно GSC Game World была признана нежелательно организацией, потому что занимается финансированием ВСУ и формированием «образа России как «государства-агрессора» в своих играх, которые наполнены «агрессивным русофобским контентом».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сразу три штата США подали в суд на Roblox за игры с сексуализированным контентом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

*- признана в РФ нежелательной организацией.