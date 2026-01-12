«Склонив голову перед твоей памятью»: умерла мать Максима Фадеева

Максим Фадеев сообщил о смерти своей матери

Умерла мать российского продюсера и композитора Максима Фадеева — Светлана Фадеева. О ее смерти музыкант сообщил в Telegram-канале.

«Сегодня я простился с моей мамой. В последний раз. Я прошу вас всех помолиться за нее, от чистого сердца (имя при крещении — Фатинья). Она была лучшей матерью, о которой можно было только мечтать. Всю оставшуюся жизнь — на коленях, склонив голову перед твоей памятью, мама», — написал Фадеев.

Светлана Петровна Фадеева родилась 11 января 1947 года в Кургане. Она работала музыкальным руководителем во Дворце культуры строителей, руководила хором и была известна как исполнительница русских и цыганских песен и романсов. По словам Максима Фадеева, именно мать привила ему любовь к народному творчеству и свободе вокального самовыражения.

В 2021 году продюсер выпустил песню своей матери «Солнышко» («Ой, да не будите»), посвятив релиз ее творчеству. Отец Максима Фадеева — композитор Александр Иванович Фадеев — скончался в 2016 году.

