Суд в Варшаве продлил арест задержанному по запросу Украины археологу Бутягину

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Александра задержали 11 декабря 2025 года в Польше по запросу Украины якобы за незаконные археологические раскопки в Крыму.

На сколько продлили арест археологу Бутягину

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Суд в Варшаве продлил арест российскому археологу Бутягину до 4 марта

Окружной суд Варшавы продлил арест российского археолога, сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина до 4 марта 2026 года. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

По словам адвоката Бутягина Адама Доманьского, состояние здоровья его подзащитного пока не внушает опасений.

«Учитывая, разумеется, сложные обстоятельства, в которых оказался господин Бутягин, его состояние можно оценить как относительно хорошее. Настроение — с учетом ситуации — позитивное, и на данный момент с его стороны не поступало никаких жалоб или негативной информации», — пояснил адвокат.

Известного российского ученого и представителя Эрмитажа Бутягина задержали в начале декабря в Польше по запросу Украины якобы за незаконные археологические раскопки в Крыму. Из данных окружной прокуратуры Варшавы следует, что научному сотруднику в случае экстрадиции на Украину грозит до десяти лет лишения свободы.

Александр Бутягин — автор многочисленных научных публикаций, часть из которых также посвящена античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте Эрмитажа отмечено, что он занимает должность заведующего сектором отдела античного мира и является секретарем археологической комиссии музея.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что запрос об экстрадиции на Украину археолога Бутягина рассмотрят 15 января.


