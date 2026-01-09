Запрос об экстрадиции на Украину археолога Бутягина рассмотрят 15 января

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 41 0

Александра задержали 11 декабря в Варшаве по запросу Незалежной.

Что известно о задержанном в Польше археологе Бутягине

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Запрос об экстрадиции на Украину российского археолога, сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина, рассмотрят 15 января. Об этом сообщили «Известиям» в Окружном суде Варшавы.

Известного российского ученого и представителя Эрмитажа Бутягина задержали в начале декабря в Польше по запросу Украины якобы за незаконные археологические раскопки в Крыму. Из данных окружной прокуратуры Варшавы следует, что научному сотруднику в случае экстрадиции на Украину грозит до десяти лет лишения свободы.

Александр Бутягин — автор многочисленных научных публикаций, часть из которых также посвящена античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте Эрмитажа отмечено, что он занимает должность заведующего сектором отдела античного мира и является секретарем археологической комиссии музея.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Эрмитаж отправил заявление Польше по делу археолога Бутягина. В письме содержатся также документы, подготовленные в Крыму, которые подтверждают работу Бутягина на полуострове.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-8° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:04
Повторила судьбу мужа спустя 10 лет: в Екатеринбурге под поездом погибла мать троих детей
19:10
Неуязвим для ПВО: военный эксперт о возможностях комплекса «Орешник»
18:35
Запрос об экстрадиции на Украину археолога Бутягина рассмотрят 15 января
18:12
В Мадриде закрыли ресторан, где подавали уличных голубей под видом уток
17:50
Мэр Киева призвал жителей по возможности на время покинуть город
17:39
Дмитриев: против «Орешника» не существует средств противовоздушной обороны

Сейчас читают

Двух подростков похитили, раздели и заставили копать себе могилы голыми руками
Сугробы по колено и горячая еда: как выжить в снежном апокалипсисе
«Люди делают другое»: адвокат Полины Лурье о сроках передачи квартиры Долиной
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео