Запрос об экстрадиции на Украину археолога Бутягина рассмотрят 15 января

Запрос об экстрадиции на Украину российского археолога, сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина, рассмотрят 15 января. Об этом сообщили «Известиям» в Окружном суде Варшавы.

Известного российского ученого и представителя Эрмитажа Бутягина задержали в начале декабря в Польше по запросу Украины якобы за незаконные археологические раскопки в Крыму. Из данных окружной прокуратуры Варшавы следует, что научному сотруднику в случае экстрадиции на Украину грозит до десяти лет лишения свободы.

Александр Бутягин — автор многочисленных научных публикаций, часть из которых также посвящена античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте Эрмитажа отмечено, что он занимает должность заведующего сектором отдела античного мира и является секретарем археологической комиссии музея.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Эрмитаж отправил заявление Польше по делу археолога Бутягина. В письме содержатся также документы, подготовленные в Крыму, которые подтверждают работу Бутягина на полуострове.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.