В Екатеринбурге девушку облили кислотой в подземном паркинге жилого комплекса

В подземном паркинге одного из жилых комплексов Екатеринбурга было совершено нападение на девушку. Неизвестный плеснул в нее кислотой и скрылся. Об этом kp.ru рассказали очевидцы произошедшего.

ЧП случилось утром 12 января на бульваре Владимира Белоглазова. По словам свидетелей, мужчина заранее занял позицию на лестнице, ведущей в паркинг, и напал в момент, когда девушка спускалась. После этого он выбросил стеклянную бутылку и убежал в сторону расположенной рядом стройплощадки.

Жители дома, услышав крики, оперативно вызвали экстренные службы. На месте остались фрагменты бутылки и следы разлитой жидкости. Одна из соседок сообщила, что на одежде пострадавшей были следы крови, а кожа лица выглядела сильно покрасневшей.

Отмечается, что в районе, где произошло нападение, отсутствуют камеры видеонаблюдения. Пострадавшую госпитализировали. Сотрудники уголовного розыска устанавливают личность подозреваемого. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

