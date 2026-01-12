Пожилой мужчина заживо сварился в душе в Калужской области

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

В Обнинске следователи разбираются в обстоятельствах гибели пенсионера, который получил смертельные ожоги.

Фото: 5-tv.ru

Следственные органы возбудили уголовное дело после гибели жителя Калужской области, пострадавшего из-за внезапной подачи кипятка в системе водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По предварительным данным, трагедия произошла в Обнинске. Во время пользования душем из лейки вместо теплой воды начала поступать горячая, что привело к тяжелым ожогам. Мужчина скончался спустя некоторое время после произошедшего.

В ходе проверки местные жители указали следователям, что подобные ситуации с резкими перепадами температуры воды происходили и ранее. Уголовное дело расследуют по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В Следственном комитете также сообщили, что управляющая компания, обслуживающая дом, не признала ответственности за случившееся. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования.

Ранее в Якутии шестилетний ребенок получил электрические ожоги второй и третьей степени после удара током во время зарядки мобильного телефона. 

В полиции также рассказали о других случаях травмирования детей, зафиксированных за сутки. В медицинские учреждения доставили еще двоих несовершеннолетних с различными телесными повреждениями.

В частности, 12-летнюю девочку госпитализировали с тяжелым обморожением кистей обеих рук. По предварительной информации, ребенок потерял варежки и длительное время находился на улице при низкой температуре.

