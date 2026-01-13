На Корсике на похоронах застрелили бывшего лидера националистов Алена Орсони

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина

Злоумышленник после стрельбы покинул место происшествия, его личность и местонахождение пока не установлены.

На Корсике застрелен экс-лидер националистов Ален Орсони

Фото: www.globallookpress.com/Panoramic

Бывший глава и основатель корсиканского националистического «Движения за самоопределение» Ален Орсони погиб в результате вооруженного нападения во время похорон своей матери. Как сообщает французский телеканал TF1, инцидент произошел в деревне Веро на юге Корсики.

По данным правоохранительных органов, преступление было совершено с применением длинноствольного огнестрельного оружия. Злоумышленник после стрельбы покинул место происшествия, его личность и местонахождение пока не установлены. Полиция начала расследование и устанавливает все обстоятельства случившегося.

Ален Орсони в молодые годы был связан с ультраправыми и националистическими структурами. В 1980 году он был задержан вместе с группой активистов по делу о вооруженном нападении на иранское посольство в Париже. В 1986 году Орсони получил мандат депутата территориального собрания Корсики, представляя партию «Корсиканское движение за самоопределение».

В 1990 году он создал собственную политическую организацию, также носившую название «Движение за самоопределение». Объединение действовало до конца 1990-х годов и, помимо политической составляющей, включало вооруженное крыло, связанное с Фронтом национального освобождения Корсики (FLNC).

Помимо политической карьеры Орсони занимался предпринимательской деятельностью и неоднократно возглавлял футбольный клуб «Аяччо». Он занимал пост президента команды в 2008-2015 годах, а также в 2022-2023 годах. Клуб выступает в Лиге 2 чемпионата Франции, ранее играя в высшем дивизионе.

Орсони ранее уже становился целью нападений. В 1983 году был убит его брат Ги Орсони.

