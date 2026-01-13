В магазинах Петербурга установили камеры в примерочных

Бизнес оправдывает свои действия увеличением числа краж.

В Петербурге разгорается скандал после того, как в нескольких популярных магазинах одежды заметили камеры в примерочных. Покупатели возмущены нарушением приватности и личного пространства. Кто и с какой целью устанавливал видеонаблюдение, и насколько оно законно, узнала корреспондент «Известий» Анастасия Репикова.

Сообщения о камерах в примерочных взорвали соцсети. Вот возмущенная посетительница, с поста которой все началось, заходит в раздевалку и замечает устройство на потолке. Эмоции не сдерживает.

Камера расположена так, что может охватывать не только торговый зал с вешалками, но и сами примерочные. Продавцы уверяют: все совсем не так. Угол обзора якобы намного меньше, а панорамный эффект создает защитное темное стекло.

Отправляемся проверять. Тот же магазин одежды известной немецкой сети в Петербурге. В этом магазине, видимо, после многочисленных жалоб камеру сняли — и теперь переодеваться можно спокойно, не боясь, что кто-то за тобой следит.

В других торговых точках этого бренда камеры по-прежнему висят, что в Петербурге, что в Москве. Покупателей смущает, продавцов — нет.

Желание что-то примерить отпадает и в другом магазине, несмотря на уверения персонала.

И если раньше некоторые покупатели не обращали внимания на то, ведется ли видеонаблюдение в примерочной, то теперь насторожились. А еще вспомнили, как весной за девушками подглядывали и в итальянской сети магазинов, пока всех не распугали.

На камеры в примерочных обратили и на Урале.

Представители ритейла объясняют само наличие камер в магазинах растущим числом краж — так, в Петербурге их стало на 15% больше. Но это еще не повод подглядывать в самый пикантный момент.

«Некоторые предприниматели позволяют себе нарушать не просто федеральные законы, а нарушать нашу конституцию, потому что глава вторая конституции Российской Федерации говорит, что человек является как бы приоритетом для всего нашего государства. А статья 22 говорит о неприкосновенности частной жизни», — говорит экономист Сергей Федоров, председатель правления Ассоциации промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, член Международного союза экономистов.

Случай в волгоградской торговом центре несколько лет назад отрезвил представителей бизнеса. Тогда против сотрудников службы безопасности возбудили уголовное дело. Они замаскировали видеокамеры под датчики пожарной безопасности и движения. В объектив попали как минимум 17 посетительниц, примерявших одежду. Резонный вопрос от остальных — как защитить себя?

Закон на стороне покупателей, поэтому они могут написать претензию напрямую в магазин или подать жалобу сразу в несколько инстанций — Роскомнадзор, прокуратуру и в полицию. Нарушителям грозит штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы сроком до пяти лет.

