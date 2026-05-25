Казахстан не будет исполнять решение по иску «Нафтогаза» к «Газпрому»

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 40 0

Украинская компания требовала взыскать с российской организации миллиарда долларов.

Казахстан не будет исполнять решение по иску «Нафтогаза»

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Казахстан не станет исполнять решение суда Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) по иску украинской энергетической компании «Нафтогаз». Об этом сообщил портал Zakon.kz со ссылкой на главу министерства юстиции республики Ерлана Сарсембаева.

«Нафтогаз» требовал от Казахстана, чтобы тот взыскал 1,4 миллиарда долларов с российской компании «Газпром».

В беседе с журналистами Сарсембаев заявил, что Казахстан не станет транзитной площадкой для исполнения решений, которые не имеют ничего общего с законом. По его словам, правовые механизмы республики не предусматривают рассмотрение споров, не связанных с юриспруденцией. Поэтому власти Казахстана не будут исполнять решение международной организации МФЦА.

Как подчеркнул министр, в этом деле отсутствуют базовые элементы юрисдикционной связи. Сарсембаев пояснил: «Газпром» не является участником центра. Из этого следует, что спорную сделку провели не на территории МФЦА, следовательно организация не может принимать решение по этому делу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «Газпром» нарастил поставки газа в европейские страны. Объемы прокачки российского топлива по оставшемуся маршруту через «Турецкий поток» снова пошли вверх, чему, вероятно, способствовало изменение ценовой ситуации на рынке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.21
0.42 82.54
-0.73
Тайная сторона Близнецов: астролог раскрыла правду о воздушном знаке зоди...

Последние новости

15:08
Путин и король Бахрейна призвали к скорейшему завершению конфликта в Иране
14:53
Песков: у не осудившего бойню в Донбассе режиссера Звягинцева нет права голоса
14:45
«Я теперь бизнесмен»: почему зумеры массово открывают ИП
14:37
«Не осудили Киев»: Песков о реакции западных СМИ на удары по общежитию в ЛНР
14:32
В Чехии задержали митрополита Илариона, обвинив в хранении наркотиков
14:29
Президент Финляндии Стубб допустил, что может представить ЕС на переговорах с Россией

Сейчас читают

Европа недосчиталась газа: поставки падают, запасы едва растут
Новые правила начислений: кому из пенсионеров проиндексируют выплаты в июне
Преданная фанатка: автобус бейсбольной команды сгорел из-за девочки-пиромана
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео