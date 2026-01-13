«Ничего не осталось»: певица Власова изменила модные предпочтения

Певица Власова заменила иностранные бренды на российские

Певица Наталия Власова кардинально сменила модные предпочтения. Вещи иностранных люксовых брендов она раздаривает подругам, а взамен скупает одежду от российских дизайнеров и вещи масс-маркета. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на закрытом Рождественском коктейле в галерее ADEL.

«Я свое вообще все раздариваю, просто чемоданами. Подруги мои, кто приехал, вещей десять-двадцать, все, что подошло по размеру, забирают», — поделилась артистка.

По словам исполнительницы «Обожай меня», она всегда стремится к минимализму. В том числе и в одежде. Для артистки важно, чтобы вещь приносила удовольствие и энергию, а не пылилась в шкафу.

«Я, возможно, куплю другую вещь, которая в десять раз дешевле, в масс-маркете, но вот которая мне сейчас по форме, по цвету, но вот прямо мое. И я буду от нее кайфовать, а подружке отдам супербрендовую вещь в десять-двадцать раз дороже, и мне будет в кайф», — рассказала певица.

По словам Власовой, она влюбилась в российские бренды. Теперь вместо иностранных вещей в ее гардеробе — десятки других, от отечественных производителей. Она покрасовалась новым пиджаком черного цвета, расшитом пайетками.

«С тех пор, как появилась такая красота в русских брендах, я просто фанат…» — поделилась Власова, добавив, что в ее гардеробе «тяжелого люкса» (одежды и аксессуаров от знаменитых модных домов. — Прим. ред.) уже почти не осталось.

