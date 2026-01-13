Непримиримые враги: можно ли хранить черный и белый хлеб вместе

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 33 0

Ржаной хлеб обычно более влажный и имеет выраженную кислотность, тогда как пшеничный — более сухой и с нейтральным вкусом. В этом кроется суть проблемы.

Как правильно хранить хлеб — советы фитохимика

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Специалист по фитохимии Сокольский: белый и черный хлеб нельзя хранить вместе

Белый и черный хлеб нельзя хранить вместе. Об этом в беседе с порталом aif.ru рассказал специалист по фитохимии, кандидат фармацевтических наук Игорь Сокольский.

Эксперт напоминает: ржаной хлеб обычно более влажный и имеет выраженную кислотность, тогда как пшеничный — более сухой и с нейтральным вкусом. При совместном хранении в одном пакете или отделении ржаной хлеб начинает отдавать влагу белому. В результате белый хлеб отсыревает, теряет воздушную структуру, становится липким и быстрее покрывается плесенью. Черный же, наоборот, зачерствевает быстрее из-за потери влаги.

Кроме того, хлеб обладает пористой структурой, которая быстро впитывает посторонние запахи. Если держать белый и ржаной рядом, аромат одного продукта проникнет в другой, изменив его вкус.

Также у разных сортов хлеба разные сроки хранения: ржаной из-за кислотности может храниться на один-два дня дольше, чем белый, но плесневые споры легко переходят с одной буханки на другую.

Эксперт советует использовать отдельные бумажные пакеты или разные секции хлебницы с вентиляцией для каждого вида хлеба. В полиэтиленовом пакете долго хранить хлеб не рекомендуется — в нем образуется конденсат, который создает благоприятные условия для возникновения плесени.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-4° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
78.79
0.56 91.97
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:36
Украли электричества на 3 миллиона рублей: в Бурятии полиция накрыла мобильную криптоферму
5:14
Жизнь остановилась: на Камчатку обрушилась мощнейшая снежная буря
5:03
Голова вся в хлопьях: врач рассказала о причинах появления перхоти
4:45
Небензя: Россия будет решать проблемы военными методами, пока «киевский главарь не придет в чувства»
4:26
Непримиримые враги: можно ли хранить черный и белый хлеб вместе
3:47
Избежать рака: онколог назвал симптомы, из-за которых нужно срочно идти к врачу

Сейчас читают

«Омыли святой водой и вином»: армянские храмы очищают после «литургий» Пашиняна
Музыка в метро: врач рассказала о скрытой угрозе для слуха
Тайна, которая не отпускает: самые страшные теории исчезновения семьи Усольцевых
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео