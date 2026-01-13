Небензя: Россия будет решать проблемы военными методами, пока «киевский главарь не придет в чувства»

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 36 0

Москва рассматривает атаки украинских сил на гражданские объекты на территории РФ как провокации.

Что сказал Небензя об атаках ВСУ

Фото: Zuma\TASS

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Небензя: РФ приходится решать проблемы военными методами, раз Киев молчит

Москва жестко ответит на все атаки ВСУ по мирным гражданам на территории России. С таким посылом выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации, посвященном ситуации на Украине.

«Пока киевский главарь не придет в чувства и не согласится на реалистичные условия переговоров, до тех пор мы будем решать проблемы военными методами», — добавил дипломат.

Небензя подчеркнул, что Москва рассматривает атаки украинских сил на гражданские объекты как провокации и намерена отвечать на них военными методами. Он также обвинил Киев в целенаправленных ударах по мирному населению и заявил, что западные страны игнорируют эти действия.

Ранее Василий Небензя выразил позицию России относительно захвата США танкеров у берегов Венесуэлы. Об этом сообщал 5-tv.ru. Дипломат отметил, что Вашингтон пытается оправдать борьбой с терроризмом свою агрессию и вмешательство в дела суверенного государства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-4° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
78.79
0.56 91.97
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:36
Украли электричества на 3 миллиона рублей: в Бурятии полиция накрыла мобильную криптоферму
5:14
Жизнь остановилась: на Камчатку обрушилась мощнейшая снежная буря
5:03
Голова вся в хлопьях: врач рассказала о причинах появления перхоти
4:45
Небензя: Россия будет решать проблемы военными методами, пока «киевский главарь не придет в чувства»
4:26
Непримиримые враги: можно ли хранить черный и белый хлеб вместе
3:47
Избежать рака: онколог назвал симптомы, из-за которых нужно срочно идти к врачу

Сейчас читают

«Омыли святой водой и вином»: армянские храмы очищают после «литургий» Пашиняна
Музыка в метро: врач рассказала о скрытой угрозе для слуха
Тайна, которая не отпускает: самые страшные теории исчезновения семьи Усольцевых
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео