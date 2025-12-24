Небензя: Россия решительно осуждает захват США танкеров у берегов Венесуэлы

Россия решительно осуждает США за захват танкеров у берегов Венесуэлы и введенную морскую блокаду латиноамериканской страны. Об этом заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН по Венесуэле.

Дипломат отметил, что Вашингтон пытается оправдать борьбой с терроризмом свою агрессию и вмешательство в дела Венесуэлы.

Небензя подчеркнул, что правительство латиноамериканской страны легитимное, хотя США продвигают идею, что решения Вашингтона достаточно для признания его криминальным.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о решении американской стороны оставить себе нефть, находившуюся на перехваченных венесуэльских танкерах. Ее планируется либо реализовать на рынке, либо направить в стратегический нефтяной резерв страны.

До этого береговая охрана США захватила в Карибском море в международных водах танкер с нефтью, который следовал из Венесуэлы в Китай. Это уже второе судно, задержанное американскими силовиками за последние пару недель. В Пентагоне дали понять, что перехват танкера — только начало более масштабной операции, которую пока держат в секрете.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX