«Это ли не счастье»: Алена Хмельницкая сообщила о прибавлении в семье

Диана Кулманакова
Актриса отметила юбилей в кругу близких.

Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

Актриса Алена Хмельницкая намекнула на пополнении в семье: артистка стала бабушкой во второй раз. Об этом актриса написала в своем личном блоге, подводя итоги своего 55-го дня рождения.

«Я нахожусь сегодня со своими дочками, с внуком и внучкой, с зятем, со своей семьей в нереально красивом месте, это ли не счастье. У меня есть мои друзья, мои родные люди и любимая работа, я за это очень благодарна», — сказала Хмельницкая в свой день рождения.

На данный момент актриса отдыхает в Таиланде вместе с близкими. Ранее было известно только об одном внуке Хмельницкой. В 2024 году актриса впервые стала бабушкой: старшая дочь Александра родила сына Гаспара. Деталей о внучке артистка пока не раскрывает.

В настоящее время актриса, по имеющимся данным, не состоит в отношениях. В 2024 году она рассталась с бизнесменом Александр Синюшин, с которым встречалась несколько лет.

Ранее Хмельницкая была замужем за режиссером Тиграном Кеосаяном. У пары родились две дочери — Александра и Ксения. Их брак, заключенный в 1993 году, завершился разводом в 2014-м. Позднее актриса отмечала, что расставание произошло на фоне его отношений с Маргаритой Симоньян. После смерти Кеосаяна в сентябре 2025 года Хмельницкая выразила соболезнования, назвав его близким и родным человеком.

