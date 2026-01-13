Захарова заявила о неизбежной ответственности Зеленского за убийства журналистов

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 1 547 0

В МИД РФ подчеркнули, что преступления против сотрудников СМИ не останутся без правовой оценки.

Захарова о причастности Зеленского к убийствам журналистов

Фото: © РИА Новости/Артем Пряхин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 13 января заявила, что режим президента Украины Владимира Зеленского и его покровители не смогут избежать ответственности за убийства журналистов и военных корреспондентов.

По словам Захаровой, за время боевых действий десятки журналистов и военкоров стали жертвами целенаправленных атак со стороны Вооруженных сил Украины или диверсантов киевского режима на линии боевого соприкосновения. В МИД РФ подчеркнули, что подобные действия носят системный характер и являются грубым нарушением международного гуманитарного права.

«Ни непосредственным исполнителям этих кровавых преступлений и терактов, ни их руководству, ни западным покровителям злодеяний режима Зеленского не удастся уйти от ответственности за эти и другие убийства гражданских лиц, к которым по международному праву приравнены сотрудники СМИ», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Захарова отметила, что в условиях продолжающейся агрессии Запада против России именно отечественные журналисты играют ключевую роль в опровержении недостоверной информации о РФ и ставят «эффективный заслон на пути антироссийской пропаганды».

Кроме того, официальный представитель МИД указала, что многие российские корреспонденты, работающие за рубежом, сталкиваются с давлением со стороны властей стран с недружественными режимами. По ее словам, такие действия часто сопровождаются проявлениями русофобии и различными формами «политически обусловленных притеснений».

В ноябре прошлого года Захарова уже заявляла, что безнаказанность за убийства и теракты против журналистов на Украине подталкивает киевский режим к новым преступлениям. Она подчеркивала, что ответственность за происходящее несут в том числе международные структуры, обязанные обеспечивать защиту представителей СМИ и реагировать на нападения на них.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-4° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
78.79
0.56 91.97
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:18
Январь в разгар лета и нехватка колбасы: как снимали фильм «Старый Новый год»
10:06
«Как вы смеете?» — Кит Харингтон в ярости из-за петиции о пересъемке финала «Игры престолов»
9:52
Мошенники обокрали приморскую пенсионерку и сделал ее своим курьером
9:40
«Не вижу причин»: Меган Маркл хочет вернуться в Великобританию вместе с мужем
9:33
В Таджикистане погиб 15-летний чемпион мира по ММА
9:25
Последствия атаки БПЛА: в Таганроге повреждены дома и промзона

Сейчас читают

«Омыли святой водой и вином»: армянские храмы очищают после «литургий» Пашиняна
Ночная охота на дроны: силы ПВО РФ отразили атаку беспилотников на пять регионов
Приятный молодой человек: стало известно о новом романе Елены Степаненко
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео