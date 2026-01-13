Захарова заявила о неизбежной ответственности Зеленского за убийства журналистов

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 13 января заявила, что режим президента Украины Владимира Зеленского и его покровители не смогут избежать ответственности за убийства журналистов и военных корреспондентов.

По словам Захаровой, за время боевых действий десятки журналистов и военкоров стали жертвами целенаправленных атак со стороны Вооруженных сил Украины или диверсантов киевского режима на линии боевого соприкосновения. В МИД РФ подчеркнули, что подобные действия носят системный характер и являются грубым нарушением международного гуманитарного права.

«Ни непосредственным исполнителям этих кровавых преступлений и терактов, ни их руководству, ни западным покровителям злодеяний режима Зеленского не удастся уйти от ответственности за эти и другие убийства гражданских лиц, к которым по международному праву приравнены сотрудники СМИ», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Захарова отметила, что в условиях продолжающейся агрессии Запада против России именно отечественные журналисты играют ключевую роль в опровержении недостоверной информации о РФ и ставят «эффективный заслон на пути антироссийской пропаганды».

Кроме того, официальный представитель МИД указала, что многие российские корреспонденты, работающие за рубежом, сталкиваются с давлением со стороны властей стран с недружественными режимами. По ее словам, такие действия часто сопровождаются проявлениями русофобии и различными формами «политически обусловленных притеснений».

В ноябре прошлого года Захарова уже заявляла, что безнаказанность за убийства и теракты против журналистов на Украине подталкивает киевский режим к новым преступлениям. Она подчеркивала, что ответственность за происходящее несут в том числе международные структуры, обязанные обеспечивать защиту представителей СМИ и реагировать на нападения на них.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.