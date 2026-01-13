Пойманных на дорогах нетрезвых водителей будут оформлять быстрее

Протоколов, которые заполняют в таких случаях сотрудники ГАИ, станет меньше.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Арсений Самойленко; 5-tv.ru

Пьяных водителей, пойманных на дорогах, будут оформлять быстрее. Количество протоколов, которые сотрудники ГАИ заполняют в таких случаях, сократят с шести до двух. Это сэкономит 34 тысячи рабочих часов автоинспекторов ежегодно.

Эксперты подтверждают, что упразднят только те документы, которые по факту дублируют друг друга. Вместо заполнения лишних бумаг сотрудники ГАИ смогут быстрее вернуться к контролю дорожного движения.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России будут по-новому вычислять нарушителей на дорогах.

Как выяснили «Известия», в этом помогут комплексы видеофиксации, которые способны работать даже при движении патрульной машины. Система автоматически выявляет превышение скорости, выезд на встречную полосу, игнорирование знака «стоп», движение по обочине.

Кроме того, устройства смогут обнаружить в потоке транспорт, находящийся в розыске, и водителей, лишенных прав.

