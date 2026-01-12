В России будут по-новому искать нарушителей на дорогах

Вычислять нарушителей на дорогах помогут новые комплексы видеофиксации

В России будут по-новому вычислять нарушителей на дорогах. Как выяснили «Известия», в этом помогут комплексы видеофиксации, которые способны работать даже при движении патрульной машины. Система автоматически выявляет превышение скорости, выезд на встречную полосу, игнорирование знака «стоп», движение по обочине.

Кроме того, устройства смогут обнаружить в потоке транспорт, находящийся в розыске, и водителей, лишенных прав. Комплексы уже работают в Самарской, Брянской, Ростовской, Новосибирской и Магаданской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе и Якутии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минтранс, Росавтодор и Министерство внутренних дел по поручению правительства подготовят пакет изменений в правилах дорожного движения, которые коснутся приоритета электронных знаков и новых требований к грузовикам.

Ведомства планируют закрепить приоритет предписаний электронных дорожных знаков и табло над стационарными указателями.

Кроме того, власти намерены закрепить минимально допустимую дистанцию между грузовиками на двухполосных дорогах для безопасного обгона.

