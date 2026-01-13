Финал без сценария: как снимали последний эпизод «Очень странных дел»

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 33 0

Команда призналась в хаосе во время работы на площадке.

Почему финал Очень странных дел получился таким плохим

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела - 5 сезон», 2025г.

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Создатели «Очень странных дел» снимали финал сериала без сценария

Авторы сериала «Очень странные дела» братья Даффер приступили к съемкам финальной серии пятого сезона, не имея на руках законченного сценария. Об этом сообщает издание Deadline.

Несмотря на то, что общая сюжетная линия была детально проработана заранее, текст для решающего эпизода под названием «The Rightside Up» («Правильная сторона» — Прим. ред.) дописывался буквально на ходу.

Мэтт Даффер признался, что из-за острой нехватки времени и постоянного давления со стороны руководства стримингового Netflix, им пришлось работать в экстремальных условиях. Режиссер отметил, что подобный опыт стал для него первым и весьма странным, так как ему приходилось снимать сцены из восьмой серии, не прочитав ее целиком в финальном варианте.

Информацию о творческих трудностях подтвердил и документальный проект «Последнее приключение: Создание „Очень странных дел 5“», освещающий производство заключительной части телешоу.

Помощник продюсера Монтана Манискалко в документальной ленте прямо заявила, что команда снимала эпизод, который еще не был полностью написан, поэтому участники процесса порой не до конца понимали суть происходящего в кадре.

Мэтт Даффер подчеркнул, что это был самый длительный период работы сценаристов над одной серией за всю историю проекта. Ситуация осложнялась внешним шумом и завышенными ожиданиями публики, что делало процесс написания финала, где должна произойти решающая схватка с Векной, крайне напряженным.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-4° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
78.79
0.56 91.97
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:54
Выходят в окно: как жители Камчатки борются с мощным снежным циклоном
14:45
В Екатеринбурге нашли труп с пакетом на голове
14:34
Путин обсудил с губернатором Ярославской области развитие региона
14:30
Тайный роман? Кристина Асмус отдыхает на Бали с новым спутником
14:22
Испанскую лыжницу вместе с собакой накрыло лавиной на горе в Андорре
14:15
Гастрономический проект «Новогодний московский завтрак» завершился в Москве

Сейчас читают

Девять младенцев умерли в новокузнецком роддоме: что известно
В Москве открыли наследственное дело Веры Алентовой
Оторвали малышу руку во время родов? Что творилось в стенах новокузнецкого роддома
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео