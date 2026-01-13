Детсадовский картель: в Приморье судят участницу сговора на 1,8 млрд рублей

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Еще трое подозреваемых объявлены в розыск.

В Приморье осудят участницу картеля по детскому питанию

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Участница картеля по детскому питанию будут судить за махинации на ₽1,8 млрд

В Приморском крае перед судом предстанет местная жительница, подозреваемая в организации масштабного картельного сговора при поставках питания в детские сады Владивостока, общая сумма которого достигла 1,8 миллиарда рублей. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.

Как уточнили в надзорном ведомстве, заместитель прокурора края Степан Тюкавкин уже утвердил обвинительное заключение по этому уголовному делу. Женщина проходит фигуранткой по статье об ограничении конкуренции.

Согласно материалам следствия, преступную схему реализовывали в период с 2021 по 2022 год. Группа лиц заранее распределяла роли и координировала действия для монополизации рынка услуг питания в муниципальных дошкольных учреждениях города.

Участники сговора искусственно создавали условия, при которых реальная конкуренция на торгах отсутствовала. Обвиняемая и ее сообщники детально прорабатывали параметры аукционов так, чтобы контракты доставались исключительно подконтрольным им организациям. Такая стратегия полностью исключала возможность снижения цены в ходе торгов, что лишало городской бюджет потенциальной экономии денежных средств.

Суммарный доход, полученный злоумышленниками в результате махинаций, превысил отметку в 1,8 миллиарда рублей. На данный момент правоохранители продолжают работу по поиску остальных соучастников преступления — еще трое подозреваемых официально объявлены в розыск.

