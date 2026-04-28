Провели экскурсию и пригласили в кабину: «Известия» помогли мальчику увидеть «поезд мечты»

Исполнить большую мечту пятилетнего жителя Петербурга помогли «Известия». Мальчик увлекается поездами и очень хотел увидеть новый состав, который недавно появился в городском метро. Вместе с папой он больше часа ждал его прибытия в подземке, но так и не дождался.

Об этой истории мы узнали от наших зрителей через обратную связь. И вот сегодня мечта ребенка сбылась. Как это было — увидела корреспондент «Известий» Юлия Майданова.

Какой вагон называют пришельцем, а какой номерным — не каждый взрослый знает, а пятилетний Артемий еще и расскажет про их технические особенности. Мальчик увлекается железными дорогами и сегодня, благодаря «Известиям», исполнил свою мечту — прокатился на новом поезде «Балтиец» и даже познакомился с машинистом-инструктором.

Экскурсию для ребенка сотрудники Петербургского метрополитена организовали после того, как папа Артемия, Андрей, поделился с нашей редакцией немного грустной историей — в выходные семья отправилась в метро специально, чтобы прокатиться в новом вагоне, но «Балтиец» так и не появился.

«Хотели дождаться его. Я вроде даже рассчитал, что придет „Балтиец“, но он не пришел», — рассказал папа Артемия Дюкарева Андрей.

Первое, что отмечают пассажиры «Балтийцев» — вагоны стали удобнее, обращают внимание на обновленный дизайн. В новых вагонах можно зарядить телефон, информация о станциях указана на электронных табло, а на сидениях изображен Петропавловский собор. Первый состав из новых вагонов собрали в 2022 году. Всего в Петербургском метрополитене будут курсировать 950 вагонов.

«Здесь есть система принудительного вентилирования вагонов, то есть она способна поддерживать микроклимат в салоне», — объяснил начальник отдела инспекции приемки подвижного состава Петербургского метрополитена Андрей Михайлов.

Родители Артемия тоже узнали много интересного во время экскурсии. Например, что на линиях есть большие перепады высот, где-то поезд опускается и поднимается на 60 метров за километр пути.

— Тебе понравилось? — спросил отец.

— Да, — отметил мальчик.

— Ты доволен?

— Да.

— Будешь работать в метро?

— Да.

— Машинистом?

— Да.

Артемия и его родителей также пригласили посетить депо — туда Дюкаревы планируют поехать, когда ребенок немного подрастет

