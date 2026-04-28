Провели экскурсию и пригласили в кабину: «Известия» помогли мальчику увидеть «поезд мечты»
Юный житель Петербурга знает, какой вагон называют пришельцем, а какой — номерным.
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru
Исполнить большую мечту пятилетнего жителя Петербурга помогли «Известия». Мальчик увлекается поездами и очень хотел увидеть новый состав, который недавно появился в городском метро. Вместе с папой он больше часа ждал его прибытия в подземке, но так и не дождался.
Об этой истории мы узнали от наших зрителей через обратную связь. И вот сегодня мечта ребенка сбылась. Как это было — увидела корреспондент «Известий» Юлия Майданова.
Какой вагон называют пришельцем, а какой номерным — не каждый взрослый знает, а пятилетний Артемий еще и расскажет про их технические особенности. Мальчик увлекается железными дорогами и сегодня, благодаря «Известиям», исполнил свою мечту — прокатился на новом поезде «Балтиец» и даже познакомился с машинистом-инструктором.
Экскурсию для ребенка сотрудники Петербургского метрополитена организовали после того, как папа Артемия, Андрей, поделился с нашей редакцией немного грустной историей — в выходные семья отправилась в метро специально, чтобы прокатиться в новом вагоне, но «Балтиец» так и не появился.
«Хотели дождаться его. Я вроде даже рассчитал, что придет „Балтиец“, но он не пришел», — рассказал папа Артемия Дюкарева Андрей.
Первое, что отмечают пассажиры «Балтийцев» — вагоны стали удобнее, обращают внимание на обновленный дизайн. В новых вагонах можно зарядить телефон, информация о станциях указана на электронных табло, а на сидениях изображен Петропавловский собор. Первый состав из новых вагонов собрали в 2022 году. Всего в Петербургском метрополитене будут курсировать 950 вагонов.
«Здесь есть система принудительного вентилирования вагонов, то есть она способна поддерживать микроклимат в салоне», — объяснил начальник отдела инспекции приемки подвижного состава Петербургского метрополитена Андрей Михайлов.
Родители Артемия тоже узнали много интересного во время экскурсии. Например, что на линиях есть большие перепады высот, где-то поезд опускается и поднимается на 60 метров за километр пути.
— Тебе понравилось? — спросил отец.
— Да, — отметил мальчик.
— Ты доволен?
— Да.
— Будешь работать в метро?
— Да.
— Машинистом?
— Да.
Артемия и его родителей также пригласили посетить депо — туда Дюкаревы планируют поехать, когда ребенок немного подрастет
Пишите в наши новостные боты — вы тоже можете исполнить свою мечту.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
Нашли ошибку?