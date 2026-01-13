В Екатеринбурге нашли труп с пакетом на голове

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

СК устанавливает все детали случившегося.

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Тело мужчины с пакетом на голове нашли в Екатеринбурге. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

По данным инсайдера, не исключено, что смерть человека носит криминальный характер. Уточняется: 12 января труп заметили прохожие, которые прогуливались в лесу возле автобусной остановки, рядом с озером Шарташ.

«Потерпевшим оказался 45-летний мужчина. Его могли задушить пакетом», — цитирует портал собеседника.

Источник URA.RU добавил, что сотрудники полиции устанавливают все детали случившегося, а также ведут розыск подозреваемого. В СК по Свердловской области давать комментарии по этому делу отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Липецке мужчина забил до смерти посетителя бара. Между участниками инцидента произошел конфликт. В разгар словесной перепалки 27-летний гражданин нанес 29-летнему оппоненту несколько ударов по голове. Затем подозреваемый повалил потерпевшего на землю и стал избивать ногами. От полученных травм мужчина скончался.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 января, для всех знаков зодиака

