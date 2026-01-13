На красноармейском направлении российские войска после освобождения ряда ключевых населенных пунктов развивают дальнейшее наступление — бойцы активно штурмуют Гришино и Удачное. Позиции противника выжигают тяжелыми огнеметными системами. Удары по врагу наносит и авиация. ВСУ стягивают резервы с других участков фронта, но, несмотря на все усилия, оборона украинской армии на грани краха. Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев наблюдает за действиями наших подразделений.

Красноармейское направление, российские войска активно теснят ВСУ к Днепру. Ни единого шанса на перегруппировку, российская дальнобойная артиллерия ведет постоянный огонь по разрозненным частям противника, горит вражеская пехота и натовская бронемашина.

«Ехала техника, пыталась подвезти личный состав и БК, отработали по пристреленным заранее координатам, чтобы подавить, остановить технику, уничтожить», — сообщил командир орудия с позывным «Нуар».

Подразделения группировки войск «Центр» продвигаются на запад. Освобождена значительная часть Гришино, село всего в нескольких километрах от Красноармейска. Именно здесь боевики копили силы для контрудара на Димитров. Севернее Гришино наши войска постепенно приближаются к Доброполью, город сейчас играет основную роль в снабжении группировки ВСУ.

Чтобы укрепить оборону, боевики стягивают к городу все уцелевшие подразделения. Киев попытается любой ценой удержать подступы к городу.

«Как мы видим, беспилотник ушел. Таким образом наши войска расширяют фронт в сторону Днепропетровской области», — сообщил корреспондент.

Тяжелые ударные дроны типа «Молния» способны преодолеть расстояние до 40 километров и нести на себе около шести килограммов взрывчатки. Фанера, пластик, два винта, камера — вот и весь состав «Молнии». Простое и эффективное средство для борьбы с вражеской техникой и пехотой, которая пытается укрыться в землянках или зданиях. Бойцы 433-го гвардейского мотострелкового полка готовы сутками сканировать лесопосадки только ради одного «выстрела».

«В приоритете уничтожение расчетов БПЛА противника, разведчиков. Чем их меньше, тем нашим легче», — сообщил российский военный.

В блиндаже оператора дрона тепло и тихо, но чем ближе к фронту, тем опаснее.

Так сейчас выглядит передний край красноармейского направления: наша авиация, танки и артиллерия постоянно наращивают огонь, расчищая путь пехоте, перемалывают подразделения ВСУ. Одними из первых в освобожденные села заходят связисты, бойцы 834-го батальона связи практически на руинах поднимают радиовышки, налаживают доступ в интернет.

«Фронт двигается очень быстро в каких-то моментах, некоторые есть задержки. Прокладка оптики пока невозможна, бесшовные радиомосты позволяют очень быстро и эффективно поставить подразделения на связь», — объяснил командир отделения батальона связи Дмитрий Шашин.

ВСУ стягивают резервы, перебрасывают силы с других направлений, пытаясь хоть как-то замедлить продвижение наших войск, но оборона боевиков, несмотря на все усилия, продолжает трещать по швам, приближая неминуемое освобождение всего Донбасса.

