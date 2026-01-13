Путин обсудил с губернатором Ярославской области развитие региона

Президент России на встрече с Михаилом Евраевым заслушал доклад о ключевых достижениях.

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым. Об этом 13 января сообщила пресс-служба Кремля.

«Глава региона информировал президента о динамике развития Ярославской области», — говорится в официальном сообщении.

В ходе доклада Евраев рассказал о ключевых успехах за последние годы.

Среди основных достижений губернатор выделил рост областного бюджета на 50% за четыре года и двукратное увеличение туристического потока — до 12,5 миллионов человек в год. Также было отремонтировано 2100 километров дорог и обновлен 81% общественного транспорта.

Кроме того, Путину доложили о завершении строительства нового корпуса детской больницы и о ходе возведения международного аэропорта «Золотое кольцо», который строится преимущественно на частные инвестиции.

Ранее, 23 декабря, президент также провел встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким для обсуждения вопросов развития этого региона.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что предприятия ОПК в РФ полностью выполнили контракты гособоронзаказа в 2025-м.

