Количество многодетных семей в Москве выросло почти в четыре раза

Количество многодетных семей выросло почти в четыре раза за последние 15 лет в российской столице. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в канале мессенджера МАКС.

На данный момент в мегаполисе проживает более 248 тысяч таких семей, которые воспитывают свыше 630 тысяч детей. Для них предусмотрены ежемесячные выплаты, компенсации расходов на жилье и связь, а также льготы на оплату коммунальных услуг и капитального ремонта.

Поддержка семей с детьми остается одним из приоритетов социальной политики Москвы. Пособия и социальные выплаты были проиндексированы на 6% с 1 января.

Статистика показывает дальнейший рост. Так, в 2025 году в столице зарегистрировали около 13 тысяч семей с рождением третьего ребенка, а в первом квартале текущего года статус многодетных впервые получили еще пять тысяч семей.

Помимо выплат, в городе действуют и другие меры поддержки. Новорожденным дарят набор «Наше сокровище», в который входит около 50 необходимых вещей. При этом также вместо него родители могут выбрать денежную компенсацию в размере 20 тысяч рублей.

Семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, могут обратиться в специализированные учреждения. В Москве работают более 20 организаций с десятками площадок, где оказывают психологическую, социальную и юридическую помощь. В их числе семейные центры, кризисные учреждения для женщин с детьми и реабилитационные организации.

Также развивается служба медиации, которая помогает решать семейные споры мирным путем. За последние два года интерес к этой процедуре заметно вырос, и большинство участников смогли договориться по спорным вопросам.

Москва стала первым регионом страны, где подобный механизм включили в систему социальной поддержки. Позднее этот опыт решили распространить и на другие регионы России.

