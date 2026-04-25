Выручка выросла на 26%: названа причина популярности компьютерных клубов в России

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 25 0

Число новых точек также растет.

Почему играть в компьютерном клубе выгоднее своего ПК

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Выручка компьютерных клубов в РФ выросла на 26%

Собрать собственный игровой персональный компьютер (ПК) в России в данный момент обходится значительно дороже, чем регулярно посещать компьютерные клубы. Об этом в беседе с изданием НСН рассказал руководитель пиар-службы киберспортивной команды Михаил Пименов.

По его словам, стоимость мощного игрового ПК может превышать 200 тысяч рублей, тогда как несколько часов в клубе стоят в среднем от 300 до 600 рублей. Даже с учетом более дорогих тарифов годовые расходы на посещение клуба остаются заметно ниже, чем покупка собственного оборудования.

Эксперт отметил, что рост цен на комплектующие — одна из ключевых причин популярности таких заведений. Он пояснил, что подорожание видеокарт и других деталей делает покупку собственного ПК менее доступной. Кроме того, важную роль играет социальный фактор: пользователи приходят в клубы, чтобы проводить время с друзьями. Еще одним фактором собеседник назвал развитие киберспорта и расширение аудитории, особенно в регионах, где продолжается открытие новых площадок.

По оценкам Ассоциации развития киберспортивной инфраструктуры, о которых писал «Коммерсантъ», выручка компьютерных клубов в России за первый квартал выросла на 26%, а число новых точек — на 25%.

Пименов добавил, что основными посетителями клубов остаются молодые люди — школьники и студенты до 25 лет. Он также обратил внимание, что в клубах уже установлены игры, поэтому пользователям не нужно дополнительно тратиться на их покупку.

