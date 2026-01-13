МОК заявил, что санкции против России и США нельзя ставить в один ряд

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что ситуация вокруг России не может рассматриваться наравне с действиями США и их возможными последствиями для участия в Олимпийских играх. Об этом сообщили в МОК в ответе на запрос РИА Новости.

В комитете пояснили, что отстранение Олимпийского комитета России (ОКР) связано с конкретными действиями самой организации. Речь идет о решении ОКР включить в свой состав олимпийские советы российских регионов — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в октябре 2023 года. Это, по мнению МОК, вышло за пределы юрисдикции ОКР.

На этом фоне в МОК подчеркнули, что события, связанные с действиями США на международной арене, не имеют отношения к олимпийскому регулированию.

Ранее американские военные нанесли удар по Венесуэле, после чего президент страны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были задержаны и вывезены в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что венесуэльского лидера и его жену намерены привлечь к суду по обвинениям, связанным с наркотерроризмом. Сами Мадуро и Флорес на судебном заседании в Нью-Йорке отвергли предъявленные им обвинения.

В связи с произошедшим МИД России выразил поддержку венесуэльскому народу и призвал освободить руководство страны, а также избежать дальнейшей эскалации. Аналогичную позицию заняли власти Китая, заявив о нарушении международного права, и КНДР, чье внешнеполитическое ведомство также подвергло действия США критике.

В МОК при этом сослались на решение Спортивного арбитражного суда от 23 февраля 2024 года. В нем указывалось, что ссылки ОКР на территориальные конфликты в Кашмире, Нагорном Карабахе и Палестине не могут служить аргументом, поскольку в этих случаях национальные олимпийские комитеты не распространяли свою юрисдикцию на территории других НОК.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортине-д’Ампеццо. На данный момент приглашения получили российские спортсмены Петр Гуменник, Аделия Петросян и Никита Филиппов, которые уже подтвердили участие, а также шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова.

Ранее глава МОК Кирсти Ковентри заявляла, что российские спортсмены смогут выступать на Олимпиаде исключительно в нейтральном статусе, даже если боевые действия на Украине завершатся до начала соревнований.

