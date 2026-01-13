МОК заявил, что санкции против России и США нельзя ставить в один ряд

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 44 0

В Международном олимпийском комитете объяснили, почему считают некорректным сопоставлять различные политические кризисы с решениями в олимпийском движении.

МОК отверг сравнение санкций против России с действиями США

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что ситуация вокруг России не может рассматриваться наравне с действиями США и их возможными последствиями для участия в Олимпийских играх. Об этом сообщили в МОК в ответе на запрос РИА Новости.

В комитете пояснили, что отстранение Олимпийского комитета России (ОКР) связано с конкретными действиями самой организации. Речь идет о решении ОКР включить в свой состав олимпийские советы российских регионов — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в октябре 2023 года. Это, по мнению МОК, вышло за пределы юрисдикции ОКР.

На этом фоне в МОК подчеркнули, что события, связанные с действиями США на международной арене, не имеют отношения к олимпийскому регулированию.

Ранее американские военные нанесли удар по Венесуэле, после чего президент страны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были задержаны и вывезены в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что венесуэльского лидера и его жену намерены привлечь к суду по обвинениям, связанным с наркотерроризмом. Сами Мадуро и Флорес на судебном заседании в Нью-Йорке отвергли предъявленные им обвинения.

В связи с произошедшим МИД России выразил поддержку венесуэльскому народу и призвал освободить руководство страны, а также избежать дальнейшей эскалации. Аналогичную позицию заняли власти Китая, заявив о нарушении международного права, и КНДР, чье внешнеполитическое ведомство также подвергло действия США критике.

В МОК при этом сослались на решение Спортивного арбитражного суда от 23 февраля 2024 года. В нем указывалось, что ссылки ОКР на территориальные конфликты в Кашмире, Нагорном Карабахе и Палестине не могут служить аргументом, поскольку в этих случаях национальные олимпийские комитеты не распространяли свою юрисдикцию на территории других НОК.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортине-д’Ампеццо. На данный момент приглашения получили российские спортсмены Петр Гуменник, Аделия Петросян и Никита Филиппов, которые уже подтвердили участие, а также шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова.

Ранее глава МОК Кирсти Ковентри заявляла, что российские спортсмены смогут выступать на Олимпиаде исключительно в нейтральном статусе, даже если боевые действия на Украине завершатся до начала соревнований.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-4° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
78.79
0.56 91.97
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:35
Много страшных историй: прокуратура уже находила нарушения в новокузнецком роддоме
19:26
Дело о смерти новорожденных в Новокузнецке передали в центральный аппарат СК
19:18
Водитель в Петербурге устроил «праздничный» дрифт
19:07
Журналисты «Известий» стали лауреатами премии правительства в области СМИ
18:56
Захарова обвинила Британию и ЕС в блокировании мирного урегулирования на Украине
18:44
МОК заявил, что санкции против России и США нельзя ставить в один ряд

Сейчас читают

Роженица рассказала, как в новокузнецком роддоме убили дочь ее сестры
«Внутри все загноилось»: пациентка новокузнецкого роддома о действиях врачей
Детсадовский картель: в Приморье судят участницу сговора на 1,8 млрд рублей
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026