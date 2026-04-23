Танкисты 58-й армии нанесли удары по позициям ВСУ на Ореховском направлении

Танковые экипажи 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Днепр» продолжают наносить удары по позициям украинских формирований на Ореховском направлении в Запорожской области.

Танкисты действуют в интересах штурмовых подразделений мотострелковых полков. Стрельба ведется как с закрытых огневых позиций, так и в движении. Огонь корректируется с помощью беспилотников, которые фиксируют попадания.

С закрытых позиций экипажи Т-90М «Прорыв» уничтожают артиллерию, бронетехнику, наблюдательные пункты и склады боеприпасов ВСУ. Прямой наводкой танкисты разбирают укрепленные опорные пункты вместе с укрывшимися там боевиками.

В одном из боевых выходов экипаж получил координаты цели, выдвинулся в заданный район и открыл огонь прямой наводкой. Кадры объективного контроля подтвердили уничтожение опорного пункта с большим количеством личного состава ВСУ. После выполнения задачи танкисты оперативно покинули позицию.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

