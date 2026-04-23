На Пятом канале акция «День добрых дел» для 15-летней Самиры

У девочки множественная гемангиобластома.

Победами наших спортсменов вдохновляется 15-летняя Самира из Пензенской области. Но пока вместо тренировок в зале девушка вынуждена ходить по больницам. Несколько лет назад ей поставили страшный диагноз. Множественные опухоли в голове и риск навсегда потерять зрение. Но шанс вернуться к полноценной жизни и забыть про постоянные боли еще остается.

Несколько лет тренировок, сборов и соревнований, многочисленные медали… Но два года назад от спорта Самире пришлось отказаться. В 13 лет у нее внезапно проявились тревожные симптомы.

«Начала болеть голова. И, наверное, с каждой неделей боль нарастала и становилась все сильнее. Я не видела в этом ничего плохого, серьезного», — вспоминает Самира Ягудина.

Поэтому долгое время она не говорила о проблеме маме, а просто пила обезболивающие. Но потом, по словам мамы, стало хуже — Самиру стало вести в стороны, потом ни с того ни с сего начало тошнить.

Врачи объясняли все переутомлением, но мама настояла на обследовании. МРТ показало сразу три опухоли в голове. А молекулярно-генетическое исследование в Москве подтвердило крайне редкий диагноз — первично-множественная гемангиобластома с поражением обеих гемисфер и левой миндалины мозжечка.

«Выяснилось, что у нас синдром Гиппеля-Линдау — это такой синдром, при котором опухоли не злокачественные, но они множественные. Они возникают во всех частях тела по организму — головном мозге, спинном, в глазном дне», — рассказывает Мария Ягудина, мама Самиры.

Эти опухоли могут вызывать самые разные симптомы — от головной боли и проблем с дыханием до паралича и слепоты! И далеко не каждую можно удалить хирургически. Самира уже перенесла три операции.

Врачи перепробовали множество методов лечения. Но есть еще один — это американский препарат, пока что не имеющий аналогов в России.

«Таргетная терапия непосредственно действует на ту мутацию, которую вызвало это заболевание. Таким образом, блокируя эту мутацию, мы приводим к тому, что эта опухоль не проявляется. Ведь если не лечить, мы знаем, что будут появляться новые очаговые заболевания», — объясняет детский нейроонколог, профессор Ольга Желудкова.

Эта новая разработка американских ученых действительно может затормозить появление новых опухолей. Вот только цена слишком высока для семьи Самиры.

«Одна упаковка — это 90 таблеток. То есть, это на месяц. Соответственно, 90 таблеток стоят три миллиона, и ежемесячно по три миллиона без фонда, без помощи людей — ну, это просто нереально», — говорит мама Самиры.

Подарить Самире шанс на возвращение к полноценной здоровой жизни можем мы с вами, все вместе. Ведь у нее так много планов: окончить школу, поступить в строительный колледж и исполнить свою мечту — стать архитектором.

Тема:
День Добрых Дел
