Украинские системы противовоздушной обороны (ПВО) могут лишиться снарядов в любой момент. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский в эфире нидерландской телепрограммы Buitenhof.

«Запасы ПВО могут закончиться в любую неделю из-за интенсивности атак», — сказал он.

Зеленский до этого уже жаловался на то, что из-за конфликта на Ближнем Востоке Киев может остаться без ракет для систем Patriot. По его словам, Вашингтон на фоне противостояния с Тегераном стал меньше обращать внимание на Украине.

Кроме того, он признал, что сейчас у страны «сейчас такой дефицит, что хуже уже быть не может».

Ранее бывший секретарь главы киевского режима Юлия Мендель заявила, что Зеленский обманывает в разговорах о достижениях ВСУ. По ее словам, ситуация сложилась таким образом, что президент и СМИ говорят об одном, а на поле боя происходят противоположные события. До этого она обвиняла Зеленского в неоднократном уклонении от военной службы в армии.

