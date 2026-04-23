В МИД РФ сообщили о планах ОЭС по блокаде Калининградской области

Возглавляемые Великобританией Объединенные экспедиционные силы (ОЭС) отрабатывают сценарии морской блокады и захвата Калининградской области. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

«В ходе учений под эгидой ОЭС отрабатываются в том числе такие сценарии, как морская блокада и захват Калининградской области», — сказал дипломат.

Он также сообщил, что в последнее время Объединенные экспедиционные силы наращивают свою активность. По его словам, их главная задача — оперативное реагирование в районах Балтийского моря, Северной Атлантики и Крайнего Севера.

Кроме того, замминистра подчеркнул, что страны НАТО идут по пути обострения конфронтации в этой части Европы. Грушко добавил, что действия альянса носят целенаправленный характер.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что возможная блокада Калининградской области может привести к крупномасштабному конфликту. Он добавил, что Россия будет отвечать на любые угрозы.

