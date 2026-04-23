В МИД РФ сообщили о планах ОЭС по блокаде Калининградской области

Замглавы ведомства отметил, что страны коалиции усиливают свою активность.

МИД: страны ОЭС готовят блокаду и захват Калининграда

Возглавляемые Великобританией Объединенные экспедиционные силы (ОЭС) отрабатывают сценарии морской блокады и захвата Калининградской области. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

«В ходе учений под эгидой ОЭС отрабатываются в том числе такие сценарии, как морская блокада и захват Калининградской области», — сказал дипломат.

Он также сообщил, что в последнее время Объединенные экспедиционные силы наращивают свою активность. По его словам, их главная задача — оперативное реагирование в районах Балтийского моря, Северной Атлантики и Крайнего Севера.

Кроме того, замминистра подчеркнул, что страны НАТО идут по пути обострения конфронтации в этой части Европы. Грушко добавил, что действия альянса носят целенаправленный характер.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что возможная блокада Калининградской области может привести к крупномасштабному конфликту. Он добавил, что Россия будет отвечать на любые угрозы. 

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля, для всех знаков зодиака

На Пятом канале акция «День добрых дел» для 15-летней Самиры
Зеленский допустил кризис с боеприпасами для ПВО
«С Димой много кто хочет»: Рудковская о желании Маш Милаш поработать с Биланом
Уверенно раскрываем зонтики: какая погода будет в Москве 23 апреля
В США два человека погибли в результате утечки химикатов на заводе

Брюсселю пришлось оправдываться за заявление Урсулы фон дер Ляйен о Турции
Витаминная ловушка: как обычные добавки разрушают нервную систему
Бомба замедленного действия: как мармелад влияет на развития рака
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео