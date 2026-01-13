Третий житель Урала стал лотерейным мультимиллионером в 2026 году

Рита Цветкова
Рита Цветкова

Выигрыш еще не оформлен, счастливчика ждет большой сюрприз.

Три жителя Урала стал лотерейным мультимиллионером в 2026-м

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Жители Свердловской области, судя по всему, любимчики Фортуны. В новом 2026 году уже третий житель региона выиграл многомиллионный приз, приняв участие в лотерее. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на одну из компаний, проводящих розыгрыши.

«Небывалая удача сопутствует жителям Свердловской области в лотереях… с самого начала 2026 года», — заявили собеседники агентства.

Первого января 2026 года главный приз разделили трое участников, в их числе один житель Свердловской области. Его выигрыш составил 333 333 333 рубля.

Через несколько дней, 5 января, в лотерее был разыгран суперприз 60 104 286 рублей. И снова эти огромные деньги достались везучему свердловчанину. Третий счастливчик из этого региона был назван 12 января, он получил 91 171 815 рублей.

По данным представителей компании, новоиспеченный мультимиллионер, как и его удачливые земляки, пока не оформил свой выигрыш в лотерейном центре. Вероятно, он еще даже не знает, что еще долго не будет испытывать финансовых проблем. Прекрасный подарок и отличное начало нового года!

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как американка выиграла 150 тысяч долларов с помощью ChatGPT.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.


