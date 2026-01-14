Посол Польши сегодня был вызван на ковер в российский МИД, где ему выразили протест в связи с делом задержании археолога Александра Бутягина.

По запросу Украины нашего ученого арестовали в Варшаве в начале декабря и обвинили, якобы, в незаконных археологических раскопках. Если поляки пойдут Киеву навстречу, то задержанному сотруднику Эрмитажа может грозить до десяти лет лишения свободы.

В МИД подчеркнули, что преследование Бутягина — исключительно политическая акция и носит откровенно спекулятивный характер. Ведь Бутягин работает на крымской земле последние лет 30 и всегда соблюдал все законы, и когда полуостров был украинским, и потом, когда стал российским.

Сейчас Украина к этому делу вообще отношения иметь не должна, поэтому от посла Кшиштофа Краевского потребовали немедленного освобождения Бутягина.

