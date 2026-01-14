Американская компания анонсировала создание первого отеля на Луне

GRU Space: Первый отель для космических туристов на Луне будет создан в 2032-м

К 2032 году на Луне может появиться первый отель для космических туристов. Такой срок на реализацию этого амбициозного плана дала себе американская компания GRU Space, соответствующая информация появилась на сайте проекта.

В заявлении отмечается, что подготовительные полеты начнутся в 2029 году. Это буду экспедиции с целью исследования и подготовки выбранной области Луны, где разместится первый вариант инновационного отеля. Стоит отметить, что на сегодня спутник Земли посетили всего 12 человек.

Представители компании оценили пребывание в этой пробной гостинице в 416 тысяч долларов с человека. Стартап уже собирает заявки первых гостей. Подчеркивается, что участников проекта ждет не просто туризм, а приобщение к освоению Луны. Именно эти люди смогут, по словам организаторов, «заложить основу жизни за пределами планеты».

Как будет выглядеть лунный отель? В нем намерены создать надувные модули, в которых смогут разместиться от двух до четырех человек. Эти модули будут доставляться на поверхность Луны вместе с туристами, купившими билеты.

В будущем надувные «номера» сменят более прочные и масштабные конструкции, в которых смогут жить до десяти человек. Материалы для их возведения будут использоваться «местные» — лунная почва, а также привезенные с Земли. Вдохновением для дизайнеров послужила архитектура Дворца изящных искусств в Сан-Франциско. Условия станут лучше, а цены — ниже, около 83 тысяч долларов за ночь.

