Вечная битва: в Петербурге предложили новый способ борьбы с сосульками

Эфирная новость 55 0

Если все получится, проблемы в дальнейшем уже не будет.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Семен Орлов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Петербурге предложили новый способ борьбы с сосульками

В Петербурге, где борьба с сосульками на крышах, это традиционное зимнее общегородское развлечение, уверяют, что придумали уникальный способ вообще избавиться от этой проблемы.

Некая частная компания представила специальную пленку, которую надо наносить на крыши и карнизы — она просто не дает воде задерживаться на поверхности, а значит и замерзать.

По большому счету, ничего нового, обычный «антидождь». Каждый второй водитель наносит подобное на лобовое стекло. Но разработчики уверяют, что сильно изменили состав такой пленки.

Изначально покрытие создавалось для обработки беспилотников в условиях Арктики. Но впереди испытания, которые должны показать сможет ли эта пленка избавить северную столицу от сосулек навсегда.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-4° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
78.85
0.06 92.40
0.43
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:09
«Эпидемия снижения либидо»: россияне охладели друг к другу в январе
2:45
Хотел света — получил разряд: подросток оказался в реанимации из-за лампочки
2:28
Британская пациентка назвала пугающий симптом поздней стадии рака
2:07
Вечная битва: в Петербурге предложили новый способ борьбы с сосульками
1:45
МИД РФ выразил послу Польши протест из-за задержания археолога Бутягина
1:38
Эти штаммы нечем лечить: акушер-гинеколог о причинах смерти младенцев в роддоме Новокузнецка

Сейчас читают

Приданое под угрозами: женщина подала в суд на мужа из-за лысины
В Китае застраховавшей свою любовь паре выплатят 1,4 тысячи долларов
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают
Обрезание Господне и Васильев день — 14 января: что можно и нельзя делать

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026