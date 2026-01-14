За Тимошенко пришли: на Украине вскрылась новая коррупционная схема

Эфирная новость 62 0

В офисе партии «Батькивщина» прошли обыски.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Siavosh Hosseini; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На Украине в офисе партии Юлии Тимошенко проводят обыски

На Украине, похоже, разоблачили новую коррупционную схему. Местные издания сообщают, что в офисе партии Юлии Тимошенко проводят обыски.

Бывшего премьера страны подозревают в тайных переговорах с депутатами. За денежное вознаграждение им предлагали голосовать «за» или «против» конкретных законопроектов. Разговор якобы записали и передали сотрудникам антикоррупционного бюро.

Но в то же время ряд СМИ публикует совсем иную информацию, указывая, что главный фигурант дела — Давид Арахамия, руководитель фракции «Слуга народа» и близкий соратник главы киевского режима Владимира Зеленского.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-4° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
78.85
0.06 92.40
0.43
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:19
Трамп настаивает на покупке Гренландии у Дании
6:00
Су-25 помешали ротации подразделений ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 января, для всех знаков зодиака
5:52
Ребенок ранен в результате атаки ВСУ на Ростов-на-Дону
5:36
За Тимошенко пришли: на Украине вскрылась новая коррупционная схема
5:17
Актер из «Папиных дочек» попал в реестр злостных неплательщиков алиментов

Сейчас читают

Актер из «Папиных дочек» попал в реестр злостных неплательщиков алиментов
Приданое под угрозами: женщина подала в суд на мужа из-за лысины
В Китае застраховавшей свою любовь паре выплатят 1,4 тысячи долларов
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026