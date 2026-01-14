За Тимошенко пришли: на Украине вскрылась новая коррупционная схема
В офисе партии «Батькивщина» прошли обыски.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Siavosh Hosseini; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
На Украине в офисе партии Юлии Тимошенко проводят обыски
На Украине, похоже, разоблачили новую коррупционную схему. Местные издания сообщают, что в офисе партии Юлии Тимошенко проводят обыски.
Бывшего премьера страны подозревают в тайных переговорах с депутатами. За денежное вознаграждение им предлагали голосовать «за» или «против» конкретных законопроектов. Разговор якобы записали и передали сотрудникам антикоррупционного бюро.
Но в то же время ряд СМИ публикует совсем иную информацию, указывая, что главный фигурант дела — Давид Арахамия, руководитель фракции «Слуга народа» и близкий соратник главы киевского режима Владимира Зеленского.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
100%
Нашли ошибку?