«Адекватный ответ»: Трамп показал средний палец сотруднику завода Ford

Трамп показал средний палец сотруднику завода Ford

Президент США Дональд Трамп продемонстрировал средний палец и оскорбил одного из сотрудников предприятия Ford во время своего посещения промышленного объекта 13 января. Об этом сообщает портал TMZ.

Глава государства отреагировал на выкрики из толпы, когда один из присутствующих попытался публично задеть политика, выдвигая в его адрес серьезные обвинения.

«Защитник педофилов!» — крикнул президенту рабочий.

Очевидцы утверждают, что это был намек на прошлые контакты президента с финансистом Джеффри Эпштейном, чья деятельность была связана с секс-торговлей несовершеннолетними.

Представители Белого дома поспешили прояснить ситуацию, возникшую в ходе рабочей поездки президента. Директор по коммуникациям Стивен Ченг подчеркнул, что действия Трампа были вынужденной реакцией на неприемлемое поведение оппонента.

«Какой-то безумец в ярости дико выкрикивал ругательства, и президент дал адекватный и недвусмысленный ответ», — цитирует издание слова Ченга.

Интерес к связям высокопоставленных лиц с Эпштейном возобновился после начала публикации судебных архивов в начале 2024 года. Согласно материалам дела, в период с 2002 по 2005 год магнат привозил в свое поместье на Манхэттене десятки молодых девушек, некоторым из которых едва исполнилось 14 лет.

В обнародованных списках фигурируют более 150 имен, включая экс-президента США Билла Клинтона, британского принца Эндрю и разработчика Билла Гейтса. Сам Джеффри Эпштейн не дожил до финала разбирательства — его нашли мертвым в тюремной камере летом 2019 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.