Счастливые истории: как сервис «Моспитомец» помогает животным обрести новый дом


Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 30 0

Городской портал помогает жителям столицы находить и забирать в семьи кошек и собак из городских приютов.

Моспитомец помог найти дом 2,7 тысяч животных в Москве

Фото: 5-tv.ru

Горожане забирают животных из приютов с помощью сервиса «Моспитомец»

В Москве успешно работает сервис по пристройству бездомных животных. Об этом сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства столицы.

Только в 2025 году счастливыми обладателями хозяев стали более 2,7 тысячи питомцев из 13 городских приютов. Значительную роль в этом сыграл новый сервис «Моспитомец», запущенный на портале mos.ru в конце октября. На сайте можно подобрать собаку или кошку по возрасту, размеру и окрасу.

Счастливые истории происходят уже сейчас. Например, кот Стоппи из приюта «Зеленоград» обрел семью. Новые хозяева нашли его на сайте, привлеченные окрасом, похожим на их прежнего кота.

А пес Пух, крупный «толстячок» весом 38 килограммов, два года ждал своего шанса в приюте «Искра». Его забрал волонтер, и теперь пес удивляет семью хозяйственностью: моет лапы в ванной и убирает лежанку для пылесоса.

Собака Лапа из приюта в ЗАО сразу покорила новую семью своей социализированностью и теперь охраняет дачу, словно всегда там жила.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что кот из России признан самым красивым в мире по итогам рейтинга 2025 года.

